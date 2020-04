Broomstick League, il gioco ispirato al Quidditch di Harry Potter svanito da Steam

Presentato nel corso del mese di febbraio, Broomstick League si presentava come un titolo sportivo, che poneva i propri giocatori a cavallo di scope volanti, pronti a sfrecciare in grandi stadi per segnare dei goal in porte sospese.

Una formula che ha rapidamente richiamato alla mente di molti osservatori il celebre Quidditch, lo sport più in voga all'interno del vivace universo di Harry Potter. Apparso su Steam in Early Access proprio a inizio anno, Broomstick League è ora tuttavia protagonista di un evento alquanto misterioso. La produzione è infatti stata rimossa da Steam, ma non solo: il sito web del gioco risulta irraggiungibile, mentre l'account Twitter ufficiale è stato disattivato.



Secondo quanto riportato da PushSquare, la pagina Steam del gioco ha segnalato per un certo periodo la dicitura "Su richiesta dello sviluppatore, Broomstick League non è più disponibile per l'acquisto su Steam". L'ultimo messaggio indirizzato dal team di sviluppo alla community e pubblicato proprio sulla piattaforma Valve, confermava la rimozione del gioco da Steam e la chiusura dei server di gioco. Dopo aver annunciato di star lavorando per elaborare i rimborsi, gli autori non hanno tuttavia offerto motivazioni legate alla decisione. Al momento, anche il trailer di Broomstick League sembra non essere più raggiungibile.



Nel mese di marzo, era stata inoltre annunciata la pubblicazione di Broomstick League su PS4 e Xbox One.