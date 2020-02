Broomstick League:il gioco ispirato al Quidditch di Harry Potter nel nostro video gameplay

Da una collaborazione tra gli sviluppatori di Virtual Basement LLC e i produttori di Blue Isle Studios è recentemente giunto l'annuncio di un progetto videoludico alquanto peculiare.

Stiamo parlando di Broomstick League, titolo sportivo votato all'online che punta a teletrasportare i giocatori a bordo di magici e sfreccianti manici di scopa. Sui propri bolidi incantati gli utenti potranno cercare di conquistare il dominio dei cieli, dedicandosi a diverse tipologie di confronti, strutturati in 1v1, 2v2 e 3v3. Per superare la difesa avversaria e segnare, i giocatori potranno sfruttare incantesimi di varia natura. Sarà possibile sfidare gli amici oppure usufruire di un sistema automatico di match-making.

In Broomstick League sono inoltre previste meccaniche volte a personalizzare il proprio stregonesco alter-ego. Con il progredire dell'esperienza sarà infatti possibile sbloccare nuove tipologie di bacchette magiche, nuove scope ed altro. Potete dare un primo sguardo alle magiche arene che ospiteranno questo peculiare titolo ispirato al Quidditch di Harry Potter grazie al video disponibile in apertura a questa news, con il quale vi mostriamo Broomstick League in azione in una sessione di gameplay di circa trenta minuti: buona visione!



Ricordiamo che Broomstick League sarà disponibile in Accesso Anticipato su Steam a partire dal prossimo 5 marzo. Nell'attesa, sulle pagine di Everyeye trovate il trailer di annuncio di Broomstick League.