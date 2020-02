Broomstick League: svelato il gioco che fonde il Quidditch di Harry Potter e Rocket League

Gli sviluppatori di Virtual Basement LLC e i produttori di Blue Isle Studios annunciano ufficialmente Broomstick League, un insolito videogioco votato al multiplayer che prova a fondere il Quidditch di Harry Potter alle dinamiche sportive di Rocket League.

Come ci viene illustrato nel video di presentazione di Broomstick League, la nuova fatica arcade di Blue Isle ci farà svolazzare su dei manici di scopa incantati per rallegrare le giornate degli appassionati di uno sport che vede per protagoniste due squadre di stregoni e di maghe.

Proprio come in Rocket League, e nel celebre sport immaginario del Quidditch di Harry Potter, il nostro compito sarà quello di segnare quanti più punti possibile lanciando una sfera magica all'interno della porta difesa dalla squadra avversaria. Il titolo prevede delle intense battaglie 1v1,2v2 e 3v3, oltre ad una profonda customizzazione dei personaggi e a un elaborato sistema di progressione delle abilità che terrà traccia delle statistiche e delle vittorie conseguite.

Broomstick League sarà disponibile su PC a partire dal 5 marzo di quest'anno, ma solo nella sua versione preliminare in Accesso Anticipato su Steam: nel corso dei mesi che ci divideranno dall'uscita dell'edizione finale del progetto, gli autori di Virtual Basement promettono di integrare gradualmente delle nuove funzionalità e di affinare le dinamiche di gameplay.