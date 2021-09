Brothers in Arms: Gearbox lavora ad un nuovo capitolo, la conferma di Randy Pitchford

Da lungo tempo assente dalle scene videoludiche, la serie sparatutto tattica di Brothers Arms potrebbe essere sul punto di tornare protagonista, stando alle ultime dichiarazioni del CEO di Gearbox Software, Randy Pitchford.

Durante l'ultimo podcast di Game Maker's Notebook, Pitchford è tornata discutere di Borderlands 3 e di come lo shooter coop sia stato rivelato al pubblico a sviluppo quasi ultimato. Molto probabilmente, lo stesso metodo di pubblicizzazione verrà attuato con il nuovo capitolo di Brothers in Arms.

"Stiamo lavorando su un nuovo gioco di Brothers in Arms, ma non vi dirà un c***o finché non abbiamo qualcosa di più concreto", sono le parole con cui Pitchford ha svelato per la prima volta che lo studio è tornato sul franchise.

Tra i recenti annunci di lavoro di Gearbox, inoltre, leggiamo: "Gearbox è diventata ampiamente nota per franchise di giochi di successo tra cui Brothers in Arms e Borderlands, nonché per le proprietà acquisite di Duke Nukem (grazie Randy) e Homeworld". Come fatto notare dal portale eXputer, il nome di Brothers in Arms è apparso sempre più di rado tra le pagine ufficiali dello studio negli ultimi anni, e potrebbe dunque trattarsi di un ulteriore indizio legato ad una imminente rinascita dell'IP. Ad occuparsene potrebbero essere i ragazzi di Gearbox Montreal, studio che si dedicherà a serie storiche e nuovi franchise.