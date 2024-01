Brothers a Tale of Two Sons: l'evoluzione grafica del Remake nella video comparativa

Dopo il tuffo nelle atmosfere fiabesche di Brothers a Tale of Two Sons con il video d'annuncio del Remake, riabbracciamo i due protagonisti della toccante avventura cooperativa ideata da Josef Fares per sincerarci del lavoro di attualizzazione grafica che sta svolgendo il team Avantgarden.

Grazie al filmato comparativo realizzato dai giornalisti di IGN.com possiamo intuire la portata delle novità ludiche, grafiche e prettamente contenutistiche di questa riedizione per PC e console di attuale generazione.

Partendo dalla già solida esperienza offerta da Starbreeze Studios e dal papà del fenomenale platform co-op It Takes Two, i ragazzi di Avantgarden promettono di restituirci a schermo le medesime emozioni del titolo originario, seppure in una veste tecnica e artistica attualizzata che si rifletterà in scenari più dettagliati e in personaggi più rifiniti, con tanti effetti di illuminazione e particellari aggiuntivi e una revisione delle animazioni.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Brothers a Tale of Two Sons Remake sarà disponibile dal 28 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione dell'originario Brothers a Tale of Two Sons.