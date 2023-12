Brothers A Tale of Two Sons Remake: annuncio vicino per un noto leaker, forse ai TGA?

Prima di raggiungere la fama mondiale con A Way Out e It Takes Two, l'istrionico Josef Fares aveva già dato un assaggio delle sue potenzialità di game director con Brothers A Tale of Two Sons, gioco d'avvenura cooperativo che ci ha raccontato l'amore fraterno che unisce Naia e Naiee.

Originariamente pubblicato nel 2013, Brothers A Tale of Two Sons è stato sviluppato da Starbreeze Studios ed ha visto appunto Josef Fares alla sua direzione. Come ben sappiamo, il game director ha in seguito fondato Hazelight Studios, software house di cui fa tuttora parte, ed ha proseguito nella sua personale ricerca ed esplorazione del gaming cooperativo, arrivando persino a vincere il Game of the Year 2021 con It Takes Two.

L'IP di Brothers A Tale of Two Sons è ora in mano a 505 Games, editore che, stando a quanto rivela il noto leaker billbil-kun, sarebbe sul punto di annunciare ufficialmente il remake del gioco. Al momento non ci sono altri indizi che possano corroborare la tesi del leaker, che però sappiamo essere uno dei più affidabili in circolazione. Se dovesse davvero arrivare, ci aspetteremmo a questo punto una presentazione del rifacimento sul palco dei The Game Awards 2023, che ricordiamo avranno luogo nella notte tra il 7 e l'8 dicembre a partire dalle ore 01:30 italiane.

Nell'attesa di eventuali novità, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Brothers A Tale of Two Sons per rinfrescarvi la memoria sul titolo diretto da Fares.