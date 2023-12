Brothers a Tale of Two Sons Remake è ufficiale: il video dei TGA svela la data d'uscita

Il valzer degli annunci dei Game Awards 2023 parte ufficialmente con la conferma del rumoreggiato Remake di Brothers a Tale of Two Sons, l'ormai iconica avventura cooperativa sviluppata originariamente da Starbreeze Studios sotto l'egida di Josef Fares.

Affidata alle cure del team di Avantgarden, la versione attualizzata di Brothers a Tale of Two Sons promette di restituirci a schermo le medesime emozioni offerteci dalla piccola grande gemma di Fares, sullo sfondo di un comparto grafico aggiornato e, con ogni probabilità, di una serie di interventi sul sistema di controlli e sul ventaglio di opzioni di accessibilità.

Il video di presentazione di Brothers a Tale of Two Sons Remake fissa l'uscita del titolo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S per il 28 febbraio 2024. Prima di lasciarvi al Reveal Trailer che ha aperto ufficialmente i Game Awards 2023, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione dell'originario Brothers a Tale of Two Sons.

Cosa ne pensate del Remake di Brothers a Tale of Two Sons? Date un'occhiata al video dei TGA 2023 e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del ritorno dell'avventura cooperativa ideata dal creatore del pluripremiato It Takes Two.