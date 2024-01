Brothers a Tale of Two Sons: tanti dettagli e primo video gameplay per il remake

Dopo aver dato uno sguardo all'upgrade grafico di Brothers a Tale of Two Sons, il publisher 505 Games e gli sviluppatori di Avantgarden ci forniscono una serie di nuovi dettagli sull'opera di rifacimento dell'avventura originariamente pubblicata nel 2013.

Tramite le pagine di Xbox Wire, il team di sviluppo ha spiegato che "Il nostro compito è diventato quello di modernizzare l'esperienza mantenendo tutto ciò che rendeva l'originale speciale e memorabile. Ogni fratello ha le proprie abilità uniche che saranno necessarie per risolvere i vari enigmi e nemici che incontreranno. Per il remake, ci siamo impegnati molto per perfezionare i controlli dei personaggi per un'esperienza fluida e precisa. Gli input del controller sono più reattivi dell'originale e le animazioni sono state rifatte da zero per movimenti precisi e transizioni tra le attività. Abbiamo anche rifatto i puzzle e l'IA dei nemici per garantire un'esperienza divertente e stimolante che supera ciò che era possibile fare nel 2013. Volevamo migliorare l'aspetto [dei puzzle] senza renderli inutilmente più difficili solo per il gusto di farlo".

Oltre ai miglioramenti di gameplay, è visto anche il passo in avanti dal punto di vista grafico reso possibile dall'Unreal Engine 5: "Oltre ai controlli e alle animazioni, abbiamo prestato particolare attenzione agli stupendi ambienti che i fratelli devono attraversare. Man mano che la storia e l'avventura si allontanano dal loro idilliaco villaggio, il tono e i temi del gioco diventano più oscuri. Nel corso del gioco abbiamo lavorato per mantenere il giusto equilibrio tra gli elementi in primo piano e quelli sullo sfondo, oltre a migliorare il senso di insieme. Per raggiungere questo equilibrio, abbiamo utilizzato un'ampia illuminazione dinamica, qualcosa in cui l'Unreal Engine 5 eccelle, insieme alla profondità di campo in primo piano e allo sfondo e al posizionamento della telecamera per rendere tutti i personaggi, le strutture e gli elementi grafici rifatti quanto più belli e di impatto possibile".

Tutto questo è osservabile tramite il primo gameplay trailer di Brothers a Tale of Two Sons, che potete gustarvi in cima alla notizia. Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile a partire dal 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.