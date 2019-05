Da Brothers a Super Cane Magic Zero: ecco i giochi in uscita su Switch

Anche questa settimana sono in arrivo diversi titoli interessanti su Nintendo Switch. La console ibrida della Grande N dà il benvenuto a Brothers: A Tale of Two Sons, il videogame creato dal regista svedese Josef Faros e da Starbreeze Studios.

Si tratta di un videogame uscito ormai nel 2013, dal gameplay piuttosto particolare, dove il giocatore può giocare in una sorta di modalità co-op single player, controllando entrambi i fratelli che danno il titolo all'avventura, per risolvere gli enigmi che verranno proposti. L'uscita è prevista per domani, 28 Maggio, mentre qui trovate la nostra recensione di Brothers: A Tale of Two Sons.

Sempre il 28 Maggio è previsto l'arrivo di Little Friends: Dogs & Cats, che fa un po' il verso a quello che fu Nintendogs sulla famiglia 2DS e 3DS.

Altra uscita degna di nota è una produzione italiana: Super Cane Magic Zero. Si tratta di un'avventura coloratissima, disegnata dal talento di Sio, alias Simone Albrigi, in cui i mondi di gioco vengono generati proceduralmente e i personaggi otterranno le loro abilità a seconda delle cose in cui crederanno nel corso del gioco. Un sistema bizzarro da spiegare, ma divertente da provare, a partire dal 30 Maggio.

Vediamo insieme nel dettaglio il calendario delle uscite di questa settimana:

28 Maggio:

Little Friends: Dogs & Cats

Brothers: A Tale of Two Sons

Among the Sleep: Enhanched Edition

Battle Worlds: Kronos

29 Maggio:

TerraTech

30 Maggio:

Super Cane Magic Zero

Ages of Mages: The Last Keeper

Gato Roboto

31 Maggio: