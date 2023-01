Bruce Straley: il co-autore di The Last of Us non è citato tra i crediti della serie

Bruce Straley è una delle menti dietro a The Last of Us, insieme a Neil Druckmann, tuttavia il suo ruolo nell'ideazione dell'universo di TLOU non è stato in alcun modo riconosciuto nei crediti della serie TV, la cui produzione, idea e sceneggiatura viene invece accreditata ai soli Neil Druckmann e Craig Mazin.

Intervistato dal Los Angeles Times, Straley ha confermato di non avere avuto alcun ruolo nella produzione della serie TV, che tuttavia utilizza nomi, personaggi, ambientazioni e storie ideate anche dalla sua persona, per questo l'autore e game designer si dice a favore di un sindacato che possa tutelare i creativi dell'industria dei videogiochi.

HBO, Naughty Dog e PlayStation Studios non hanno commentato le dichiarazioni di Bruce Straley, il quale lo ricordiamo ha abbandonato Naughty Dog nel 2017 dopo aver lavorato con la compagnia sin dai primi anni '90. Tra i suoi ultimi lavori per Naughty Dog troviamo proprio The Last of Us e Uncharted 4 Fine di un Ladro, mentre Straley non ha contribuito in alcun modo alla creazione di The Last of Us Parte 2. Stando alle parole del Los Angeles Times, i rapporti tra Straley, Naughty Dog, Sony e PlayStation Studios sarebbero da anni piuttosto tesi.

Continuando a parlare della serie TV, ecco quando andrà in onda il secondo episodio di The Last of Us.