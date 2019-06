Brutal Legend 2 si farà? Tim Schafer non lo esclude

Il primo Brutal Legend ha ottenuto una discreta accoglienza da parte di pubblico e critica, a cui però non è seguito un degno successo commerciale, fattore che ha spinto il publisher Electronic Arts ad abbandonare la serie. Ma quali sono i piani per il futuro?

Durante una sessione AMA all'E3 2019, Tim Schafer di Double Fine Productions (compagnia ora acquisita da Microsoft e dunque parte di Xbox Game Studios) ha dichiarato che Brutal Legend 2 non è in fase di sviluppo ma che per il futuro un sequel non può essere escluso a priori:

"L'universo di Brutal Legend è incredibilmente divertente e mi piacerebbe tornare ad esplorarlo. In Double Fine abbiamo già creato vari sequel e ora onestamente vorrei lavorare su qualcosa di nuovo, tuttavia mai dire mai."

In passato, ammette Schafer, ci sono stati dei tentativi per iniziare la produzione di un sequel di Brutal Legend ma poi il progetto è sfumato e ad oggi Brutal Legend 2 sembra comunque piuttosto incerto.