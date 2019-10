Brutal Legend compie 10 anni: Tim Schafer festeggia con Jack Black

Sono passati ormai 10 anni dal lancio di Brutal Legend su PC, PlayStation 3 e Xbox 360. L'autore del progetto, Tim Schafer di Double Fine, decide così di coinvolgere l'attore e amico Jack Black per festeggiare assieme la ricorrenza, alimentando indirettamente le speranze dei fan per il sequel o un'eventuale remaster.

Nel giorno del decimo anniversario dall'uscita di Brutal Legend, Schafer ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter un'immagine di Jack Black tratta dall'introduzione dell'avventura ruolistica intrisa di hard rock e metal.

A reinfiammare le speranze e le attese degli appassionati di Brutal Legend è stato però il breve ma importante messaggio lanciato dal boss dei Double Fine Productions per accompagnare lo scatto con l'amico Black, ossia "Eccoci qui...", con i punti di sospensione a suggerire un annuncio successivo.

In una sessione di domande e risposte organizzata a margine dell'E3 2019, d'altronde, è stato lo stesso Tim Schafer a spiegare che l'universo di Brutal Legend è "incredibilmente divertente e mi piacerebbe tornare a esplorarlo", confermando che in Double Fine non manca di certo l'esperienza nello sviluppo di sequel (l'ultimo dei quali, Psychonauts 2, arriverà nel 2020), anche se per il momento preferisce concentrarsi su qualcosa di nuovo e di originale come RAD.