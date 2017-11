Brutal Legend gratis su Humble Store fino al 22 novembre

A distanza di quattro giorni dapropone un altro gioco gratis per PC a tempo limitato. Stiamo parlando di, avventura di Tim Schafer a tema rock uscita nel 2009: la promozione sarà disponibile su Humble Store fino alle 19:00 del 22 novembre.

Per riscattare Brutal Legend a costo zero su Humble Store vi basta visitare questa pagina, registrarvi (se non lo avete già fatto), accedere con le credenziali del vostro account e aggiungere il gioco al carrello. Una volta confermato l'acquisto, il gioco rimarrà vostro per sempre: ma ricordate, l'offerta è valida fino alle 19:00 italiane del 22 novembre.

Approfitterete dell'occasione? Intanto che vi ricordiamo che Tim Schafer si è espresso sulla possibile realizzazione di Brutal Legend 2. Su Humble Store sono inoltre disponibili diversi sconti fino al 70% sul catalogo Rockstar Games.