Brutal Minecraft: una mod di Doom trasforma il gioco Mojang in un violento FPS

Siete stanchi del solito Minecraft e delle sue atmosfere rilassate? Allora non possiamo che consigliarvi di fare un giro su Brutal Minecraft, un'esilarante mod di Doom che porta un'ondata di sangue e budella nel mondo a cubetti.

Applicando questa mod a Doom, infatti, stravolgerete l'aspetto di ambientazioni e avversari, i quali saranno estremamente simili a quelli che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni in Minecraft. L'unica reale differenza col titolo Mojang consiste nella possibilità di eliminare brutalmente chiunque vi si pari davanti a colpi di pistola o kalashnikov e lasciarvi alle spalle una lunghissima scia di sangue.

Prima di lasciarvi ad un filmato di gameplay della mod, vi ricordiamo che chiunque può scaricare Brutal Doom direttamente dalla relativa pagina su moddb, dove troverete tutte le informazioni anche sul procedimento per installarla.

A proposito del titolo a cubetti, sapevate che sono in arrivo nuovi biomi e nemici per Minecfraft? L'aggiornamento in questione arricchirà la varietà di aree e creature del Nether e dovrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane. Nel caso poi ve lo foste perso, l'editor del personaggio di Minecraft è ufficialmente entrato in beta e permette ai giocatori di creare il proprio alter ego digitale.