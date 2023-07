Ma quanto erano brutti questi giochi per PS2? Davvero orrendi

Il monolite nero di Sony ha ospitato autentiche perle di storia videoludica: la lista dei migliori giochi PlayStation 2 può essere potenzialmente sconfinata grazie all'enorme varietà e qualità vista sulla console, e si potrebbe parlarne per giorni interi. Ma di fronte ad autentici capolavori non sono mancati anche giochi brutti, ma davvero brutti.

Volete rinfrescarvi la memoria sul peggio della PS2? Vi abbiamo già parlato di 5 giochi veramente brutti usciti su PlayStation 2, ma non è certo finita qui!



Charlie's Angels

Driven

Surfing H3O

The Simpsons Skateboarding

Tomb Raider The Angel of Darkness

Si sa, difficilmente i tie-in riescono a rivelarsi produzioni brillanti, ma consi è letteralmente andati oltre il bene ed il male.Un Picchiaduro a Scorrimento lento, estremamente legnoso nei comandi e nei movimenti, visivamente osceno e senza alcun tipo di idea vincente. Già il film di riferimento non era esattamente imperdibile, ma il videogioco va decisamente oltre rivelandosi una perla di rara bruttezza.Da un fallimentare film con protagonista, nonché autentico flop al botteghino, non poteva che venire fuori un Racing Game altrettanto imbarazzante.è forse il peggior gioco di corse comparso su PS2, non solo a causa della pochezza dei suoi contenuti, ma anche per una pessima programmazione per tutto ciò che riguarda sistema di guida, sensazione di velocità e qualità di sfide e tracciati. Insomma, ha esaurito la benzina ai nastri di partenza ancora prima dell'inizio della gara.Doveva essere una sorta dibasato sul surf, invece si è rivelato essere un disastro completo.era un prodotto praticamente ingiocabile oltre che poverissimo di sfide e contenuti, senza tra l'altro garantire varietà a sufficienza in termini di gameplay: si finisce con il fare sempre le stesse cose alla stessa maniera, per un gioco che esaurisce tutte le sue cartucce già dopo pochi minuti.La famiglia più famosa degli Stati Uniti non ha mai avuto grosse fortune con il mondo videoludico (tolte alcune piacevoli eccezioni come), ma è su PS2 che compare uno dei videogiochi più brutti di sempre basati sui personaggi diThe Simpsons Skateboardin è uno sportivo arcade inqualificabile, complice un sistema di controllo da crampi alle mani ed una generale pochezza di trick ed acrobazie eseguibili, in quello che dovrebbe essere un frenetico gioco di skateboard. Il tutto senza dimenticare un pessimo audio ed una grafica ai limiti della decenza.Ebbene sì, anche la prima avventura disu PS2 finisce con il riempire gli elenchi dei peggiori giochi apparsi sul monolite nero.si rivelò un autentico disastro non solo per il sistema di controllo assai macchinoso, ma anche per una struttura dell'avventura e delle meccaniche di gioco che non avevano compiuto nessuna evoluzione rispetto ai cinque capitoli precedenti.Ciliegina sulla torta, una ricca serie di bug e glitch anche piuttosto gravi che rendevano difficile riuscire a proseguire nell'avventura. Si tratta dell'ultimo episodio della serie realizzato da Core Design, che poco tempo dopo chiuderà i battenti: la rinascita di Lara avverrà soltanto grazie a, con il brand passato nelle mani di