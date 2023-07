Ma quanto sono brutti questi giochi per PSP? Statene alla larga!

Ce ne sono stati numerosi di giochi bellissimi per PSP anche tra i giochi meno conosciuto oltre ai grandi classici della console. Ma di fronte a tanta qualità non sono ovviamente mancati titoli veramente brutti da dimenticare all'istante.

Vi citiamo cinque tra i peggiori giochi comparsi su PlayStation Portable: avete mai avuto modo di provarli?

Dead Or Alive Paradise

La serie di Dead Or Alive ha la sua nutrita schiera di appassionati, da sempre colpiti dalla qualità dei Picchiaduro che la compongono, ma lo spin-off Dead Or Alive Paradise non ha davvero ragione d'esistere se non per una mera questione di fan service. Le ragazze protagoniste della serie saranno sicuramente bellissime, ma vederle coinvolte in un'accozzaglia di minigiochi a tema spiaggia sempre più inutili ed imbarazzanti è sufficiente per far scappare via anche il più devoto fan del brand Tecmo.

Dragonball Evolution

Già il film su cui si basa è tutt'altro che memorabile, ma il suo adattamento videoludico va ancora oltre rivelandosi un totale disastro. Dragonball Evolution è il peggior Picchiaduro comparso su PSP e, più in generale, uno dei più brutti esponenti di sempre del suo genere di appartenenza: lento, con una CPU rivale deficitaria, tecnicamente poverissimo e privo di qualunque profondità. I fan di Dragon Ball meritano decisamente di meglio.

Kazook

Un'altra accozzaglia di minigiochi senza un briciolo d'idea vincente dietro ed incapaci di regalare anche un minimo di divertimento. Non c'è nulla che funzioni in Kazook, che si presenta piuttosto inguardabile anche in termini visivi, e che finisce con il sparare quelle poche cartucce che ha già dopo pochi minuti, quanto basta per capire che ci sono innumerevoli modi decisamente migliori per spendere il proprio tempo libero.

Pocket Racers

Un racing arcade che non funziona in nessun aspetto. Dal legnoso sistema di controllo al blando design delle piste, Pocket Racers si impone facilmente come uno dei giochi di corse più brutti mai comparsi su PSP. Prova ad attirare l'attenzione di un pubblico più giovane grazie ad uno stile colorato e scenari fantasiosi il giusto, ma fallisce con il regalare anche un briciolo d'intrattenimento e finisce inevitabilmente nell'oblio.

TMNT

Delle numerose versioni di TMNT realizzate da Ubisoft, quella PSP è forse la peggiore. Lento, ripetitivo, incapace di trasmettere stimoli e pure poco performante a livello tecnico, l'avventura delle Tartarughe Ninja sulla console portatile Sony si traduce in un disastro da dimenticare senza alcun rimpianto.

