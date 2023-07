Che brutti questi giochi per Wii, ve li ricordate? Da incubo!

La console Nintendo uscita nel 2006 ha ospitato tanti giochi memorabili (ecco quali sono i a migliori giochi per Nintendo Wii) ma anche una valanga di giochi non propriamente ben riusciti, come i sei che vi proponiamo nella nostra lista dei giochi più brutti per Nintendo Wii.

Game Party

Un clone di Wii Sports a basso budget, giudicato da pubblico e critica come uno dei peggiori giochi di sempre. E il Metascore parla di solo, fermo a 25/100, non proprio un capolavoro. Grafica terribile e giochi poco divertenti vanno a penalizzare Game Party, che nonostante tutto ha anche ricevuto un sequel e dato il via ad una serie continuata anche su Nintendo DS e Wii U. Con scarso successo.

Balls of Fury

Balls of Fury è una commedia sportiva sul ping pong uscita nel 2007 e che ha dato vita ad un orribile porting videoludico uscito su Wii e DS. Come se la cavava? Male, vi basti sapere che IGN USA ha valutato il gioco con un punteggio di 1.2/10, davvero bassissimo. Grafica oscena (peggiore del gioco più scarso che sia mai uscito su Nintendo 64) e un gameplay legnoso sono gli elementi chiave di questo titolo sfortunato.

Alvin and the Chipmunks

Alvin Rock n Roll, Alvin Superstar.... eh si, i tempi del cartoon però sono molto lontani. A metà degli anni 2000 i Chipmunks tornano in auge con una serie di film, speciali TV, merchandising e videogiochi. Alvin and the Chipmunks è una sorta di Rock Band e Guitar Hero con le canzoni cantate da Alvin e suoi fratelli, il risultato finale però è davvero poco brillante.

Chicken Shoot

Cosa può succede quando prendi un gioco in Flash popolarissimo nel 2003 e lo fai diventare un gioco completo per la console più venduta del momento? Niente di buono, e Chicken Shoot infatti è davvero tremendo, a partire dalla grafica datata fino al gameplay inesistente. Del resto, nasce come browser game con un concept talmente povero che era difficile sperare in qualcosa di meglio.

Ninjabread Man

Un action adventure con protagonista un ninja di pan di zenzero. Bella idea eh? Sì, peccato che il gioco soffra di un comparto tecnico arretrato e di un gameplay inutilmente macchinoso. Nel 2008 viene messo in cantiere un seguito intitolato Ninjabread Man Blades of Fury, poi cancellato dopo la pessima accoglienza riservata al primo gioco.

Castlevania Judgment

Un picchiaduro a incontri (sì, stile e Tekken) con grafica poligonali ambientato nel mondo di Castlevania. Sulla carta interessante, ma la realizzazione è talmente pessima che Castlevania Judgment si rivela un vero e proprio flop da 3.000 copie in Giappone. Un buco nell'acqua clamoroso per Konami.