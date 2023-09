Brutto momento per Creative Assembly: SEGA licenza, obiettivo ridurre i costi in Europa

Questa mattina, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della cancellazione di Hyenas, il nuovo gioco di Creative Assembly annunciato lo scorso mese di giugno e che non arriverà mai sul mercato. Questa però non è l'unica brutta notizia per lo studio.

SEGA ha avviato una ristrutturazione del suo business in Europa, ritenuto "poco profittevole" al momento, in particolare Creative Assembly sarà presto oggetto di licenziamenti, secondo quanto riportato da VGC, la testata diretta da Andy Robinson ha contattato il publisher per avere chiarimenti in merito.

L'azienda ha parlato solo della volontà di ridurre i costi e aumentare i margini di profitti in Europa, non è escluso dunque che anche Sports Interactive (autori di Football Manager) possa essere oggetto di una manovra simile.

Al momento SEGA ha citato solo Creative Assembly tra le proprie filiali europee che subiranno una ristrutturazione, l'obiettivo come detto è quello di tagliare i costi operativi. Creative Assembly ha lavorato negli ultimi anni al cancellato Hyenas e sta sviluppando Total War Pharaoh in uscita il prossimo 11 ottobre, oltre ad un nuovo gioco d'azione ancora senza titolo e un gioco non ancora annunciato.

Il publisher sembrava riporre molta fiducia in Hyenas ma il feedback non del tutto positivo arrivato dopo le prove della versione Alpha ha evidentemente in questa decisione.