Brutto momento per Insomniac: Rhysida diffonde il materiale rubato, ci sono dati sensibili

La scorsa settimana il gruppo hacker Rhysida ha rubato oltre 1.7 TB di dati dai server di Insomniac Games chiedendo un riscatto di due milioni di dollari, con la promessa di pubblicare tutto il materiale in caso di mancato pagamento. E in queste ore così è stato purtroppo, con Rhysida che ha diffuso 1.3 milioni di file rubati.

Come riportato da CyberDaily il materiale trafugato include dettagli estremamente sensibili come dati degli impiegati, informazioni fiscali, messaggi interni della compagnia, dettagli sui documenti personali dei dipendenti tra cui il passaporto e altre informazioni personali riservate.

Insider Gaming ha avuto modo di vedere parte del materiale rubato confermando l'autenticità dello stesso. Tra i dati trafugati troviamo anche la finestra di lancio di Marvel's Wolverine e i documenti dell'accordo siglato tra Marvel, Sony e Insomniac nel giugno 2021 per la produzione di tre giochi basati sugli X-Men, inoltre non mancano dati finanziari (come budget, ricavi e vendite) legati a giochi come Ratchet & Clank Rift Apart e Marvel's Spider-Man.

Il gruppo Rhysida ha diffuso un commento dichiarando di aver preso di mira Insomniac Games poiché "consapevole del fatto che entrare nella loro infrastruttura non sarebbe stato troppo difficile", Rhysida ha chiesto un pagamento in denaro per non diffondere i file ma Sony e Insomniac non hanno risposto alla richiesta e dunque come promesso il materiale è stato pubblicato online.

Anche dopo la diffusione di quest'ultimo, Sony Corporation e Insomniac Games non hanno commentato la vicenda.