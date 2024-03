Quanto era brutto Unearthed! Il clone di Uncharted di cui non avevamo bisogno

Nel pieno dell'epoca PlayStation 3 la serie di Uncharted raggiunse una popolarità tale da renderla uno dei simboli della console Sony. Le avventure di Nathan Drake conquistarono così tanto critica e pubblico che uno studio saudita decise prendere spunto dall'opera Naughty Dog per il proprio gioco: Unearthed Trail of Ibn Battuta.

"Prendere spunto" forse non è il termine giusto da usare: Unearthed si presentava infatti come un vero e proprio clone di Uncharted ai limiti del plagio, con personaggi, tematiche e gameplay che ricopiavano in maniera pedissequa quanto svolto da Naughty Dog con i suoi giochi. E come se non bastasse, i ragazzi di Semaphore ricopiarono pure male: Unearthed non aveva neanche un briciolo della qualità e della cura vista nei vari Uncharted (scopriamo qual è il miglior Uncharted attraverso l'apposita classifica), dimostrandosi al contrario uno dei peggiori videogiochi mai pubblicati su PS3 con una disarmante media di 11 su Metacritic.

Pubblicato su PS3 nel corso del 2013 per poi sbarcare anche su PC e sistemi Android nel corso del 2014 attraverso la Gold Edition (sì, davvero), Unearthed Trail of Inb Battuta ci mette nei panni di Faris Jawad (che per look e vestiario sembra non a caso la brutta copia di Nathan Drake), un cacciatore di tesori in viaggio attraverso il Medio Oriente seguendo le tracce dello storico esploratore Ibn Battuta. Ma il suo cammino si rivela pieno di pericoli considerato che altri loschi individui stanno ripercorrendo la strada seguita dall'esploratore alla ricerca di tesori incredibili.

Tra una pessima sceneggiatura, un sistema di controllo legnoso, un gameplay privo di rifiniture, un level design da cancellare e animazioni esilaranti per i motivi sbagliati, Unearthed Trail of Ibn Battuta è stato un disastro su tutti i fronti che ha provato a cavalcare il successo degli Uncharted senza nessuna idea e senza una direzione precisa. Il bello è che il gioco era sottotitolato "Episodio 1", con Sempahore che aveva nei piani la creazione di una vera e propria serie. Ad oggi, però, nessun altro Unearthed è diventato realtà e, con molta probabilità, la situazione è destinata a rimanere tale anche in futuro.

Insomma, Unearthed potrebbe essere ricordato soltanto come il gioco più brutto per PS3, forse ancora peggio sia di Rambo The Video Game, sia di Leisure Suit Larry Box Office Bust.