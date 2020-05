BTM Bullets Per Minute: ritmo, FPS e Valkyrie si fondono nel trailer d'annuncio!

Con Awe Interactive in veste sia di sviluppatore sia di publisher, si presenta ufficialmente al pubblico una produzione che punta ad unire meccaniche da Rhythm game ed FPS.

Stiamo parlando di BTP: Bullets Per Minute, titolo in dirittura di arrivo su console e PC nel corso dell'estate di quest'anno. Nei panni di una possente Valkyria, i giocatori dovranno sfoggiare una vasta selezione di abilità per scacciare gli invasori dal Regno di Asgard. Ognuna delle azioni del protagonista, ma anche degli avversari, saranno infatti correlate al ritmo di un frenetica e coinvolgente colonna sonora. Con pattern di attacco che si convertono in sequenze simili a danze che puntano ad evocare il genere dell'epica rock, BTM: Bullets Per Minute si ispira agli shooter degli anni Novanta.



Obiettivo del giocatore sarà quello di sfruttare salti e schivate per raggiungere la fine di dungeon generati in maniera procedurale, mentre lungo il cammino raccoglie armi e oggetti ed acquisisce nuove abilità. Con un percorso ogni volta differente, la nostra Valkyria sarà chiamata a sconfiggere sette boss, ai quali si aggiunge un avversario finale. Per farvi un'idea di ciò che vi attende all'interno di BTP: Bullets Per Minute, potete dare uno sguardo al trailer di annuncio disponibile in apertura a questa news, buona visione!