Bubble Bobble 4 Friends: Taito annuncia in video il sequel per Switch del grande classico

In attesa che la Gamescom 2019 apra ufficialmente i battenti, i vertici di Taito Corporation svelano il progetto di Bubble Bobble 4 Friends, il nuovo capitolo in esclusiva per Nintendo Switch di questa storica serie arcade platform.

Il capitolo 4 Friends di Bubble Bobble sarà affidato alle amorevoli cure di ININ Games e segnerà il ritorno in grande stile di Taito sulla scena videoludica internazionale. Dietro al progetto di Bubble Bobble 4 Friends c'è perciò l'ambizione di chi pera di realizzare un sequel degno dell'indimenticabile classico del 1986, calando però il tutto in contesto moderno attraverso l'adozione di un motore grafico tridimensionale ma con meccaniche di gameplay che rimarranno bidimensionali. Dopo le parentesi mobile di Bubble Bobble Neo e Bubble Bobble Double, la serie tornerà così ad abbracciare un contesto più vicino alle sue origini da cabinato e da console casalinga.

Come suggerito dal nome stesso del gioco, l'elemento distintivo di 4 Friends sarà rappresentato dalla possibilità di affrontare le sfide all'interno di un'inedita modalità cooperativa per un massimo di 4 utenti, ciascuno selezionabile da una selezione di personaggi vecchi e nuovi della serie. Il video di annuncio ci regala degli scampoli di gameplay legati alla co-op che, presumibilmente, sarà accessibile solo in locale.

La commercializzazione occidentale di Bubble Bobble 4 Friends è prevista per il 19 novembre di quest'anno, rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Il titolo potrà essere acquistato sia in edizione fisica che in digitale attraverso le pagine dell'eShop della console ibrida della casa di Kyoto.