ha pubblicato un curioso trailer a tema Halloween di, in cui la lince "sbeffeggia" niente poco di meno che Sonic (o meglio, un ragazzo che indossa un costume del porcospino blu).

Come possiamo osservare nel filmato in apertura, Bubsy ha organizzato una festa di Halloween a casa sua e, quando un ragazzo vestito da Sonic si presenta per partecipare al party, la lince gli sbatte la porta in faccia. Semplice provocazione o sfida lanciata in vista dell'imminente uscita di Sonic Forces? Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Bubsy: The Woolies Strike Back sarà disponibile su PC e Playstation 4 a partire da martedì 31 ottobre.