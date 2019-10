Il Buco Nero di Fortnite sarà il destino di altri GaaS?

Il Buco Nero di Fortnite stato un evento mediatico di proporzioni mondiali, avendo fatto parlare di se per tutto il weekend e l'inizio della settimana, quando milioni di giocatori si sono riversati sul gioco di Epic solamente per guardare un Buco Nero per ore e ore.

Jeremy Peel di VG247.com ha tratto da questo una importante lezione che lo ha spinto a riflettere sul futuro dei giochi multiplayer online (i cosiddetti Games As A Service, giochi ad aggiornamento e sviluppo continuo stile Anthem, Destiny o The Division), a suo avviso destinati a non lasciare un segno nella memoria di massa, o almeno in maniera meno incisiva rispetto ai giochi single player.

Di fatto Fortnite è stato completamente raso al suolo per lasciare spazio a Fortnite Capitolo 2 e questo potrebbe essere il destino di tanti altri giochi del genere "i GaaS non troveranno spazio su GOG in futuro e non saranno retrocompatibili... non diventeranno mai oggetto di nostalgia come capita oggi con tanti giochi single player. Prima o poi un buco nero arriverà per tutti risucchiando animazioni, mappe, personaggi e tanto altro ancora."

Peel cita a sostegno della sua tesi una produzione come LawBreakers di Cliffy B, letteralmente sparita nel nulla dopo la chiusura dello studio Boss Key Productions. Ma la lista potrebbe includere anche altri esempi, pensiamo a Battleborn di Gearbox o EvolvE di Turtle Rock Studios/2K Games.

Rara eccezione sembra essere World of Warcraft, oggetto di nostalgia tanto da spingere Blizzard a lanciare World of Warcraft Classic, esperimento decisamente riuscito dal punto di vista commerciale.