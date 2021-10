Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 si farà: obiettivo raggiunto su Kickstarter!

Le trasposizioni digitali di Bud Spencer e Terence Hill hanno ancora tanti Schiaffi e Fagioli da dispensare su PC e console: gli sviluppatori italiani del Trinity Team hanno infatti raggiunto l'obiettivo base fissato su Kickstarter per finanziare il progetto di Slaps and Beans 2.

Il prossimo capitolo dell'esperienza interattiva in salsa hack'n'slash sui film più iconici degli eroi della commedia all'italiana vanterà una campagna principale ancora più ricca, con una pletora di minigiochi da completare e tante attività iper-citazioniste. Il tutto, immerso in un multiverso in pixel art che reinscenerà le zuffe più celebri dei loro film più amati.

Le scanzonate avventure con Bud Spencer e Terence Hill verranno rese ancora più divertenti dal potenziamento del sistema di combattimento e, con esso, dall'aggiunta della cooperativa a 4 giocatori e dall'introduzione di abilità speciali, come i pugni sfonda-pareti e le mitiche botte in testa da KO istantaneo dei personaggi interpretati dal compianto Carlo Pedersoli.

Gli oltre 220.000 euro raccolti in crowdfunding dal Trinity Team daranno modo agli sviluppatori nostrani di rimpolpare la colonna sonora di brani degli Oliver Onions e di coinvolgere un ampio cast di doppiatori, caratteristi e attori. La campagna di raccolta fondi durerà ancora qualche giorno, di conseguenza Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 sarà perciò disponibile nel 2022 su PC, Mac OS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.