Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 ha una finestra di lancio su PC e console

Dopo aver concluso nel migliore dei modi la campagna Kickstarter di Slaps and Beans 2, i ragazzi di Buddy Productions e Team Trinity si riaffacciano sui social per informarci di aver stretto una partnership con ININ Games per lanciare su PC e console l'attesissimo sequel di Schiaffi e Fagioli.

Con il contributo del noto publisher, gli autori della prossima avventura in salsa hack'n'slash incentrata sui film più iconici di Bud Spencer e Terence Hill potranno portare su tutte le piattaforme il divertimento degli eroi della commedia all'italiana.

In funzione di questa collaborazione, il Trinity Team potrà realizzare una versione retail di Slaps and Beans 2 per PS4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, assicurandone ovviamente l'arrivo in versione digitale per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Per rinfrescarci la memoria, ININ Games confeziona un eloquente video gameplay che mostra le scanzonate avventure da vivere nei panni di Bud Spencer e Terence Hill in Schiaffi e Fagioli 2, un sequel che vanterà un sistema di combattimento potenziato, l'aggiunta della cooperativa a 4, dei minigiochi dedicati ai film più iconici del leggendario duo e l'introduzione di tante abilità speciali, come i fulminei calci di Terence Hill o le botte in testa da KO istantaneo dei personaggi interpretati dal compianto Carlo Pedersoli.

Il lancio di Slaps and Beans 2 è previsto indicativamente nella primavera del 2023: oltre al video che campeggia a inizio articolo, in calce alla notizia trovate anche delle immagini inedite.