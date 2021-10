Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 su Kickstarter: arriva l'edizione retail

Lanciata lo scorso settembre, la campagna Kickstarter per lo sviluppo di Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2 prosegue a pieno ritmo, accumulando sempre maggiori risorse.

Al momento, l'obiettivo di 220.000 euro di raccolta fondi è stato raggiunto per un abbondante 40%, con circa 92.000 euro accumulati. Il progetto di Trinity Team può per il momento contare su 2.039 sostenitori, ai quali molti altri appassionati potranno aggiungersi nel corso dei 24 giorni che ci separano dalla chiusura della campagna Kickstarter.



Con l'accrescersi delle risorse a disposizione della software house indipendente, sono sempre di più gli obiettivi sbloccati. Dopo la conferma della previsione di una versione console di Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2, arriva ora anche l'annuncio di una pubblicazione in formato retail. Nello specifico, saranno due le versioni fisiche dell'avventura in stile retrò:

I sostenitori di livello "Frisco Joe" potranno scegliere di ricevere una edizione fisica del gioco in versione PC o console (Playstation 4 / Playstation 5, Xbox One / Xbox series X o Nintendo Switch). Inoltre, potranno contare anche su di una Steam key per un bundle comprensivo di Slaps And Beans 1 e Slaps And Beans 2.

I sostenitori di livello "Geremia" riceveranno invece una Collector's Edition del gioco. Quest'ultima include una versione fisica, l'artbook ufficiale e alcuni gadget a tema;

Tutti i dettagli sulla campagna di raccolti fondi di Trinity Team sono disponibili su Kickstarter.