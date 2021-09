Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2 sbarca su Kickstarter: ecco il primo video

Dopo aver annunciato Slaps and Beans 2, gli sviluppatori italiani del Trinity Team lanciano ufficialmente la campagna di raccolta fondi su Kickstarter per realizzare il sequel di Schiaffi e Fagioli, l'esperienza interattiva in salsa hack 'n' slash ispirata ai film con Bud Spencer e Terence Hill.

La scheda redatta dalla software house nostrana per avviare il crowdfunding di Schiaffi e Fagioli 2 descrive con dovizia di particolari tutti gli interventi che il Trinity Team conta di svolgere per migliorare e stratificare ulteriormente l'esperienza di gioco del titolo originario.

Il nuovo atto dell'avventura iper-citazionista in pixel art comprenderà una campagna principale ancora più ricca, con tanti minigiochi da completare per rievocare le atmosfere delle zuffe coreografate che tanti sorrisi hanno strappato negli anni agli appassionati di commedie all'italiana.

Le reinterpretazioni digitali delle scene più iconiche dei film con il dinamico duo composto da Bud Spencer e Terence Hill saranno rese ancora più divertenti dal potenziamento del combat system, dall'introduzione di abilità speciali e dall'aggiunta della cooperativa a 4 giocatori. Non mancheranno poi i brani più rappresentativi degli Oliver Onions e il coinvolgimento di un ampio cast di doppiatori, attori e caratteristi.

L'obiettivo minimo della campagna di raccolta fondi avviata dal Trinity Team per concretizzare la visione creativa di Slaps and Beans 2 è fissato a 220.000 euro: il crowdfunding proseguirà ancora per un mese e mezzo. In base agli stretch goal raggiunti dagli sviluppatori bolognesi, potremo quali saranno i contenuti del titolo e chiarire la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce nel 2022 il nuovo gioco sui film con Bud Spencer e Terence Hill. Intanto, date un'occhia al video di presentazione e alle prime immagini ingame.