Bud Spencer & Terence Hill Slaps And Beans 2: versioni console aggiunte su Kickstarter

La campagna Kickstarter di Bud Spencer & Terence Hill Slaps And Beans 2 prosegue con una sorpresa: gli sviluppatori hanno aggiunto all'obiettivo base anche le versioni per console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox series X/S e Nintendo Switch.

Questo vuol dire che il progetto supererà l'obiettivo finale di 220.000 euro il gioco uscirà non solo su PC ma anche su tutte le piattaforme PlayStation, Xbox e su Nintendo Switch. Slaps And Beans 2 ha raccolte oltre 85.000 euro su Kickstarter mancano ancora 26 giorni al termine della campagna e dunque c'è tutto il tempo per raggiungere e superare la cifra minima richiesta per partire con la produzione del progetto.

Dopo il buon successo ottenuto con Slaps And Beans, Trinity Team è dunque al lavoro per proporre un nuovo picchiaduro con protagonisti i due celebri personaggi portati per tanti anni sul grande schermo da Bud Spencer & Terence Hill. Gli sviluppatori promettono tante novità come il supporto per la co-op a quattro giocatori, nuove mosse e un combat system migliorato, torna anche la colonna sonora degli Oliver Onions (Guido e Maurizio De Angelis).

L'uscita di Bud Spencer & Terence Hill Slaps And Beans 2 è prevista per la fine del 2022, a patto ovviamente che la campagna di raccolta fondi raggiunga e superi l'obiettivo prefissato.