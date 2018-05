Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans arriverà anche su PS4, Xbox One e Switch

Dopo essere uscito su PC circa un mese fa, Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans si appresta a conquistare altre piattaforme. Quest'oggi Trinity Team ha infatti annunciato che il picchiaduro a scorrimento dedicato all'iconico duo italiano arriverà anche su Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Per il momento la finestra di lancio rimane ignota, la software house si è infatti limitata a dichiarare che il titolo approderà presto sulle piattaforme sopraccitate. Non possiamo fare altro, dunque, che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Trinity Team.

Slaps and Beans è un beat 'em up a scorrimento dallo stile old school nato su Kickstarter: il progetto è stato finanziato con successo nel dicembre del 2016, riuscendo a raccogliere ben 212.57 euro a fronte dei 130.000 euro inizialmente richiesti per portare a termine lo sviluppo. Un anno dopo il gioco è arrivato su Steam in Early Access e circa un mese fa ha debuttato su PC nella sua versione definitiva; il team ha confermato che continuerà a espandere il titolo con nuovi contenuti e update nei prossimi mesi.

Per ulteriori dettagli e informazioni su Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans, vi consigliamo di dare un'occhiata alla recensione scritta dal nostro Alessandro Bruni.