Bud Spencer & Terence Hill Slaps And Beans disponibile su Steam in Accesso Anticipato

Protagonista di una campagna Kickstarter di grande successo,è ora disponibile su Steam in Accesso Anticipato, in vendita al prezzo di

Questa la sinossi di Slaps and Beans: "Il primo Videogioco ufficiale di Bud Spencer e Terence Hill! Bud Spencer e Terence Hill nella loro prima avventura virtuale. Una storia completamente nuova! Dal vecchio Western a Miami passando per un'isola tropicale traconversazioni divertenti, gare di dunebuggy, e naturalmente, tantissime scazzottate. Slaps and Beans è un picchiaduro a scorrimento cooperativo o single player con aggiunta di meccaniche platform e minigames in cui interpretiamo i mitici Bud Spencer e Terence Hill."

Il gioco è disponibile su Steam in Early Access, il prezzo è fissato a 19,99 euro.