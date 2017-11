Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans sarà in Early Access dal 15 dicembre

Buone notizie per gli amanti dell'iconico duo: il videogioco ispirato alle loro avventure,, si appresta ad essere pubblicato inil prossimo 15 dicembre.

Il primo videogioco ufficiale di Bud Spencer e Terence Hill è nato dalla campagna Kickstarter di Trinity Team, che poco più di un anno fa ha raccolto la bellezza di 212.557 € a fronte di un obbiettivo di 130.000 €. Slaps And Beans si presenta come un beat' em up a scorrimento con grafica pixel art nello stile dei vecchi cabinati arcade.

Tutti i backer che hanno donato dai 60 € in su saranno in grado di provare il gioco in anteprima a partire dal 15 dicembre.