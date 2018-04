Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans: la versione finale debutta oggi su Steam

Dopo il debutto in Accesso Anticipato del 15 dicembre, la versione finale di Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans è disponibile a partire da oggi su Steam.

"Oggi Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans è uscito dalla fase di Accesso Anticipato! Volevamo ringraziare in particolar modo tutti i nostri fan sparsi per il mondo che in questi mesi ci hanno aiutato a migliorare il gioco. Con l'occasione li invitiamo a tornare sul nostro gioco: troveranno mini-game inediti, miglioramenti al comparto grafico e al sistema di combattimento, nuove aree da esplorare, nuovi nemici, più di 30 achievement da sbloccare, le carte Steam e altro ancora. Inoltre abbiamo tradotto il gioco in altre lingue come il cinese e il giapponese.

La full release, tuttavia, non implica che abbandoneremo il gioco: continueremo ad aggiornarlo con nuovi contenuti e update lungo la strada, lavorando sempre con passione. Grazie ancora a tutti i giocatori per aver reso possibile la release completa di Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans." annuncia Trinity Team, lo studio tutto italiano dietro la realizzazione del gioco.

Ricordiamo inoltre che Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans sarà presente anche allo Svilupparty 2018 che verrà ospitato a Bologna dal 18 al 20 maggio.