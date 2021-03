Bufera su Capcom: dipendenti costretti al crunch nonostante l'emergenza Covid in Giappone

Arrivano pesanti accuse nei confronti di Capcom. Stando a quanto riportato dal Business Journal, la software house avrebbe costretto i propri dipendenti a recarsi in ufficio nonostante la situazione di emergenza dovuta al Covid-19, sottoponendoli al crunch forzato.

Lo scorso gennaio, in seguito a una nuova ondata di contagi in Giappone, il primo ministro Yoshide Suga ha dichiarato lo stato di emergenza in una serie di prefetture, tra cui Osaka, dove ha sede la casa di serie storiche quali Resident Evil, Street Fighter e Mega Man. Per via della situazione, il governo aveva chiesto ai dipendenti aziendali di lavorare da casa, o in numeri molto contenuti in ufficio. Secondo il report, Capcom non avrebbe seguito queste direttive e avrebbe spinto i suoi dipendenti a recarsi regolarmente a lavoro in sede, creando in questo modo disagi e malessere. Non solo: sulla questione crunch il Business Journal segnala problemi relativi agli orari di lavoro che sarebbero flessibili a seconda di che tipo di posizione si ricopre all'interno dell'azienda. Inoltre, non esisterebbe nessun sindacato a tutela del personale.

I motivi dietro questa situazione lavorativa sarebbero ricollegati all'attacco hacker contro Capcom del novembre 2020. Per via di tale attacco, Capcom non sarebbe riuscita a fornire una rete esterna per consentire al personale di lavorare in remoto. La casa di Osaka ha replicato alle accuse, sottolineando come la salute e la sicurezza dei lavoratori viene presa molto seriamente dalla dirigenza, oltre ad aver creato un ambiente che tiene conto dei diritti di tutti i dipendenti.

La questione crunch è da molto tempo dibattuta all'interno dell'industria videoludica e ha visto coinvolti diversi colossi dell'industria. Tra questi, anche CD Projekt RED avrebbe ricorso al crunch durante lo sviluppo di Cyberpunk 2077.