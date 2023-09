È bufera su Unity: le nuove politiche spaventano gli sviluppatori di tutto il mondo

Nel corso delle ultime ore, è arrivato un comunicato ufficiale da parte di Unity che conferma un drastico cambio delle politiche per le software house che fanno uso del noto motore grafico.

Tra le varie modifiche che sono state apportate alle regole per i team che decidono di realizzare produzioni con Unity ve n'è una che sta facendo tremare tutti. Pare infatti che gli sviluppatori dovranno pagare una cifra pari a 20 centesimi (parliamo di dollari) per ogni copia installata. La somma in questione non è fissa e varia in base al piano scelto dagli sviluppatori, senza considerare che entra in gioco solo ed esclusivamente dopo aver raggiunto una certa soglia di download.

Il problema è che a rientrare in questo discorso vi sono non solo i free to play, ma anche le copie che lo stesso utente può scaricare più volte su uno stesso dispositivo. In parole povere, un giocatore che vuole arrecare danno ad una software house potrebbe trovare un modo per eseguire ripetute installazioni dello stesso prodotto per aumentare la cifra che l'azienda deve ai creatori di Unity.

Alcuni studi internazionali hanno anche effettuato dei calcoli, sottolineando come anche titoli con un certo richiamo come Rust rischiano grosso con questa nuova politica. Stanno infatti aumentando i post sui social da parte dei team di sviluppo che hanno pubblicato o stanno per pubblicare giochi in Unity e che mostrano una certa preoccupazione per il loro futuro. Tra questi vi sono gli sviluppatori di Another Crab's Treasure, il bizzarro soulslike in arrivo anche su Game Pass nel 2024 e che, per via di questa politica, rischia grosso per via del potenziale numero di utenti che scaricherà il gioco col servizio Microsoft.

A rendere il tutto ancora più allarmante sono le dichiarazioni di alcuni portali che, dopo aver analizzato le nuove politiche dell'azienda, sostengono che anche le copie piratate dei giochi potrebbero essere soggette a questa tassa. Va precisato però che questo aspetto è ancora poco chiaro e potrebbe essere frutto di una cattiva interpretazione del regolamento.

Al momento Unity non ha pubblicato alcun commento sulle lamentele dei clienti, limitandosi ad affermare che è al lavoro su strumenti che monitoreranno le installazioni da parte dei giocatori affinché possano essere evitati abusi di qualsiasi tipo.

Insomma, la situazione è piuttosto spinosa e potrebbe avere un impatto notevole sul mondo dei videogiochi. Vi ricordiamo che tra i giochi più popolari che utilizzano Unity troviamo anche Genshin Impact, Hollow Knight, Rust, Cuphead, Pokémon Go e Beat Saber.