Gigi Buffon, un portiere leggendario in campo e nei videogiochi: scopriamo perché

Avrete sicuramente letto della notizia riguardante l'addio di Gianluigi Buffon al calcio. Il noto portiere, però, non è stato solo una leggenda in campo, ma ha avuto una certa rilevanza anche in ambito videoludico.

Tra copertine e carri armati

La popolarità di Gianluigi Buffon non l'ha solo portato ad essere uno dei calciatori virtuali più prestanti nelle simulazioni calcistiche presenti nelle case di tutti gli appassionati, ma anche a svolgere il ruolo di calciatore in copertina. Un simile evento è stato registrato nel 2007, in occasione del lancio di Pro Evolution Soccer 2008: tale episodio della serie Konami propose il noto portiere sulla copertina di tutte le versioni italiane, al fianco di un giovanissimo Cristiano Ronaldo. Ad essere precisi, il volto di Buffon è finito sui banner di un videogioco anche in un'altra occasione: ci stiamo riferendo a World of Tanks, il popolare free to play a base di veicoli corazzati che nel 2018 scelse il portiere per sponsorizzare l'arrivo di una serie di carri armati italiani.

Il più forte di tutti

Al netto dell'unica presenza su una copertina di Gigi Buffon, il celebre portiere ha avuto una carriera notevole nei capitoli di FIFA e Pro Evolution Soccer degli ultimi anni. Non a caso, sono svariati i titoli in cui il portiere si è aggiudicato il titolo di miglior giocatore in base al punteggio, chiamato in gergo 'Overall'. Il primo di questi è stato FIFA Football 2005, dove sia Gianluigi Buffon che Thierry Henry si contendevano la prima posizione con un punteggio di 97. Una situazione simile si è verificata anche in FIFA 06, capitolo successivo della serie EA Sports in cui il portiere aveva un Overall di 95, alla pari di Ronaldinho e Casillas. Da non sottovalutare è anche il punteggio ottenuto in FIFA 07, nel quale con il suo 92 (lo stesso di Wayne Rooney), ha superato pezzi grossi del calibro di Cannavaro e Ronaldinho, che l'anno precedente era al primo posto con lui. L'ultimo anno di dominio di Buffon in FIFA coincide con il capitolo del 2008, in cui a vantare il massimo punteggio - 90 - erano Gigi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho e Kaká.

Da quel momento in poi, il nostro leggendario portiere non ha più occupato il trono di FIFA, ma si è comunque difeso più che bene per un bel po', visto che prima di scendere in classifica ha mantenuto una posizione nel podio per un paio d'anni. Ad oggi possiamo trovare Buffon in FIFA 23, dove ha un punteggio di 77 e appartiene alla Serie B. Non sono invece noti i dettagli riguardanti la sua presenza in EA Sports FC 24, dove sicuramente lo ritroveremo.