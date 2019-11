Un bug di Apex Legends permette di combattere prima del lancio dalla nave

Per quanto possa suonare buffo, un bug di Apex Legends sta creando non pochi problemi, in quanto permette di iniziare a combattere prima ancora di tuffarsi dalla nave, arrivando a terra non in forma smagliante.

In questo modo è possibile infliggere danni (più o meno pesanti) agli avversari prima ancora di toccare terra, i nemici ovviamente risponderanno alle nostre provocazioni e il rischio di scendere malridotti è piuttosto elevato. Questo bug sembra essere stato portato in dote dal più recente aggiornamento di Apex Legends, Respawn non ha ancora comunicato nulla a riguardo ma con ogni probabilità lo studio è già al lavoro per risolvere il problema e riportare la situazione alla normalità.

Respawn ha introdotto recentemente la Modalità Duo e il Poligono di Tiro confermando l'evento di Natale e un futuro votato all'eSports per Apex Legends, Electronic Arts ha inoltre confermato che in futuro il gioco arriverà su altre piattaforme confermando il lancio su Mobile (smartphone iOS e Android) e lasciando una porta aperta a versioni per Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Scarlett e Google Stadia.

Ad oggi sono 70 milioni i giocatori di Apex Legends e il publisher EA lo ha eletto a shooter di punta del 2020 in mancanza di un nuovo Battlefield, in uscita nel 2021 o 2022.