Un bug di Bloodstained: Ritual of the Night blocca i progressi. Ecco come evitarlo

Quando mancano pochissimi giorni al lancio di Bloodstained: Ritual of the Night su Nintendo Switch, il gioco è già uscito sulle altre piattaforme, e sembra che sia stato scoperto un problema non da poco, per fortuna facilmente risolvibile.

Sembra infatti che ci sia un bug che, se non opportunamente evitato, può bloccare i progressi del gioco. Lo ha spiegato la pagina Facebook ufficiale del gioco con un post.

In pratica, è consigliabile giocare alle versioni PlayStation 4 e Xbox One (e quando uscirà, anche a quella Nintendo Switch) di Bloodstained: Ritual of the Night, solamente dopo aver scaricato l'aggiornamento 1.02 del gioco. L'update corregge infatti un errore, che non faceva apparire degli scrigni contenenti degli oggetti essenziali al proseguimento del gioco.

Insomma, senza questi oggetti non si può andare avanti, e l'unico modo per riprendere il gioco è ricominciarlo da zero. La nuova patch dovrebbe però risolvere il problema, per cui, se possedete una copia del gioco, assicuratevi di scaricarla prima di avviare la vostra partita.

Per quanto riguarda la versione Nintendo Switch, sarà necessario scaricare la patch 1.02 per tutti i possessori del gioco su cartuccia fisica. Se avete comprato la copia digitale, dovrebbe scaricarla in automatico, per cui non dovreste avere problemi.

Le prime recensioni di Bloodstained: Ritual of the Night sono più che positive, intanto. Voi lo avete già provato?