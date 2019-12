Un bug di Destiny 2 preannuncia il ritorno delle Prove dei Nove?

Con il recente aggiornamento che ha dato il via alla Stagione dell'Alba, Bungie è intervenuta sul codice di gioco e ha introdotto tantissimi nuovi contenuti in Destiny 2.

Qualcosa, tuttavia, non sembra essere andato per il vero giusto, poiché ad alcuni giocatori si è presentato un bug piuttosto singolare: no, stavolta non parliamo di un problema in grado di alterare l'equilibrio del gioco, bensì di un bug che potrebbe aver anticipato il ritorno delle Prove di Osiride o dei Nove, attività competitiva end-game che in passato tornava disponibile durante i weekend. Come potete vedere nel video allegato in calce a questa notizia (a partire dal minuto 0:31), ad un giocatore, al ritorno in orbita dopo una partita PvP, è apparso l'inconfondibile biglietto delle prove, con 7 quadratini per segnare le vittorie e tre per le sconfitte.

Che stiano davvero per tornare, magari in una nuova versione riveduta e corretta? Le Prove dei Nove mancano da oltre un anno, fin da quando è stata pubblicata l'espansione I Rinnegati. Bungie non ha ancora svelato informazioni ufficiali in merito, ma in passato ha già confermato la volontà di riportare in auge una delle attività preferite dai giocatori più assidue di Destiny.