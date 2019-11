Alcuni bug di Star Wars Jedi Fallen Order potrebbero costringervi a ricominciare il gioco

Se avete tanto atteso l'uscita di Star Wars Jedi Fallen Order per finalmente buttarvi a capofitto nella nuova avventura di Respawn, fate attenzione, perché diversi giocatori stanno riportando alcuni bug piuttosto fastidiosi, che costringerebbero addirittura a ricominciare il gioco da zero.

Lo riporta Kotaku che ha raccolto due testimonianze in particolare: la prima riguarda un punto sul pianeta di Dathomir, che i giocatori possono visitare abbastanza presto nel gioco, pur soltanto in poche aree, perché le altre saranno raggiungibili poi una volta sbloccati alcuni poteri.

In particolare c'è un punto che i giocatori non sarebbero autorizzati a passare, ma che con un salto alcuni sono riusciti a superare, ritrovandosi così imprigionati in una sorta di limbo. Non è infatti possibile tornare indietro con un altro salto, ma nemmeno andare avanti, perché non si hanno i poteri necessari ad esplorare ulteriormente il pianeta. L'unica soluzione, se non avete salvataggi di backup, è quella di ricominciare, per l'appunto.

Il secondo riguarda invece una scena scriptata sul pianeta di Kashyyyk. Stando ad alcuni report, può capitare che il gioco non riconosca la pressione del tasto al momento di effettuare la scelta che viene richiesta, lasciando così i giocatori bloccati e senza la possibilità di andare avanti.

I forum ufficiali del gioco sono già intasati di commenti, ed EA ha riconosciuto l'errore ed informato di essere già al lavoro su una soluzione, ma nel frattempo raccomandiamo la massima prudenza e soprattutto di munirsi di qualche copia di backup del proprio salvataggio.

Per approfondire sul gioco intanto, leggete la nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen Order. Se invece foste bloccati, date un'occhiata alla nostra guida alle fasi iniziali di Star Wars Jedi Fallen Order.