Bug su Valorant resetta account, addio agenti, skin e livelli: che succede?

Il recente boom di Valorant su Twitch sta convincendo sempre più giocatori a provare l’FPS di casa Riot Games, a quanto pare; eppure, non tutti ne sono felici. Proprio in queste ore, infatti, diversi utenti hanno iniziato a segnalare un bug che causa un apparente reset degli account. Cosa sta succedendo?

Come riportato da AFK Gaming, su Reddit sono emersi molteplici post relativi a problemi con lobby di gioco, collezioni di skin e fase di selezione dell'agente. In particolar modo, questi bug relativi al client e all'account riscontrati negli ultimi due giorni hanno costretto diversi giocatori a limitarsi a selezionare gli agenti iniziali di Valorant (Sage, Phoenix, Jett, Sova e Brimstone) in quanto gli altri erano tutti disattivati.

O ancora, l’accesso alla scheda “Collezioni” portava alla visualizzazione di una raccolta di skin completamente vuota. Ultimo bug, ma non meno importante, consiste nel ritorno degli account al livello 1 e nella deformazione delle carte giocatore visualizzate in-game e nelle lobby.

Cosa sta succedendo? Purtroppo nessun giocatore ha le idee chiare, ma Riot Games sì: dopo le molteplici segnalazioni da parte della community durante le ultime giornate, gli sviluppatori hanno tempestivamente corretto i bug. Fortunatamente, peraltro, tale problema sembrava limitato ai server del Sud Est Asiatico (SEA) e del Sud Asiatico (SA), dato che dal Nord America (NA) e dall’Europa (UE) a quanto pare non sono arrivate segnalazioni di alcun tipo.

Ricordiamo, invece, che dal 13 luglio Riot Games inizierà a registrare e ascoltare la voce dei giocatori su Valorant.