Bugha, campione di Fortnite, riceve visita dagli Swat durante una live su Twitch

Il sedicenne Bugha, campione del mondo di Fortnite in carica nella modalità Solo, ha ricevuto visita dagli Swat durante una diretta di Fortnite andata in onda su Twitch. Il pro player è stato vittima dell'ennesimo caso di "swatting". Per fortuna, questa volta è andato tutto per il meglio.

Per chi non lo sapesse, lo "swatting" è uno scherzo di pessimo gusto che consiste nel segnalare un falso allarme alle forze armate, indicando come bersaglio l'abitazione del malcapitato di turno. Alcune volte questo genere di scherzo ha avuto un epilogo tragico come in Kansas, dove un uomo è morto durante una partita di Call of Duty.

Purtroppo, questo genere di scherzo continua a persistere anche nella community degli streamer. Proprio di recente, il campione del mondo di Fortnite Bugha è stato vittima dell'ennesimo episodio di swatting, per fortuna senza conseguenze gravi.

Come potete vedere nei due filmati riportati in calce alla notizia, l'episodio si è verificato durante una diretta di Fortnite andata in onda su Twitch. A un certo punto, Bugha si è dovuto allontanare dalla postazione per avvicinarsi alla porta di casa sua, dove ad attenderlo c'era una squadra della Swat. Fortnunatamente, uno degli agenti conosceva Bugha e ha subito intuito che doveva trattarsi di uno scherzo o di un falso allarme, evitando l'intervento brusco delle forze armate.

Tutto è bene quel che finisce bene. Anche se ciò non toglie che lo swatting rimane uno scherzo estremamente pericolo da evitare con tutti i mezzi possibili.