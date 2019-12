Bugha, vincitore della Fortnite World Cup, eletto giocatore eSport dell'anno da ESTNN

Da quando ha trionfato alla Fortnite World Cup, la vita di Kyle "Bugha" Giersdorf è cambiata radicalmente. Succede, quando vinci il torneo più importante della storia di uno dei giochi più popolari del pianeta. Oggi è arrivato anche un altro riconoscimento per il sedicenne, che è stato eletto miglior giocatore eSport dell'anno da ESTNN.

Completamente sconosciuto all'inizio dell'anno, Bugha ha firmato un contratto con il team Sentinels nel mese di marzo. Il vero successo lo ha però ottenuto a luglio in seguito alla vittoria della modalità Solo alla Fortnite World Cup, che gli ha fruttato un montepremi di ben 3 milioni di dollari. Da quel momento in poi la sua notorietà è cresciuta a dismisura, e di conseguenza anche il numero dei follower su Twitch. Inoltre, per la prima volta in assoluto un giocatore di Fortnite è apparso nelle trasmissioni televisive americane solo ed esclusivamente per merito dei suoi successi nell'eSport.

I rimanenti mesi dell'anno si sono rivelati menu fruttuosi. Ha partecipato alla Fortnite Champions Series in squadra con STRETCH e Shawn “clarityG” Washington, ma il trio non è andato oltre il ventiseiesimo posto nelle finali della Stagione X. Durante la Champions Series della Stagione 1 del Capitolo 2 il team ha accolto Thwifo, ma si è fermato alla ventunesima posizione. Le cose sono andate molto meglio quando ha giocato in solitaria, dal momento che si è aggiudicato due tornei Solo Cash Cup, e si è ben piazzato nei rimanenti.

Nonostante ciò, l'importanza di Bugha per Fortnite è innegabile, pertanto nulla gli ha impedito di ricevere il premio di miglior giocatore eSport dell'anno dal portale ESTNN. Bugha è anche stato inserito da Forbes tra i 30 under 30 più influenti del mondo (assieme a Ewok e SonicFox), è stato protagonista di un documentario di Epic Games e ha vinto il premio di miglior giocatore dell'anno ai Game Awards 2019.