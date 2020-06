Bungie assume: gli autori di Destiny al lavoro sulla prossima nuova IP

Nel giugno 2018, Bungie ha stretto una partnership con NetEase, volta alla realizzazione e allo sviluppo di franchise completamente inediti da parte del team autore di Destiny.

Attualmente, la software house non si è pronunciata apertamente sull'argomento e non sono dunque disponibili informazioni precise sulla natura del nuovo progetto. Tuttavia, tramite alcuni annunci di lavoro apparsi di recente sulle pagine del sito ufficiale del team, sono emersi alcuni primi dettagli sulla nuova IP di Bungie.

Se inizialmente il nuovo franchise veniva citato all'interno di un annuncio indirizzato ad un Incubation Art Director, ora anche la ricerca di un Incubation Investment Designer e di un Incubation Senior/Lead Combat Designer vi fanno riferimento. In entrambi i casi, infatti, le figure professionali dovranno contribuire alla creazione della "prossima grande IP" di Bungie. Il primo avrà la responsabilità di sviluppare il sistema economico che caratterizzerà il titolo, gestendo un database di migliaia di item ed ideando appositi meccanismi di loot. Il secondo si pone invece come una figura dalle competenze multidisciplinari, in grado di dedicarsi sia all'ideazione e al bilanciamento di nuove armi sia ad aspetti legati ad IA ed abilità speciali.



Al momento, Bungie si appresta a presentare le novità che caratterizzeranno l'Anno 3 di Destiny 2.