Bugo e Morgan a Sanremo 2020: la lite diventa un gioco RPG Maker in stile Pokemon 16-bit!

Prendendo spunto dall'ormai celebre lite che ha portato alla squalifica di Bugo e Morgan da Sanremo 2020, lo youtuber "Il Santuario di Miki" ha avuto la brillante idea di utilizzare RPG Maker per ricreare la scena nello stile di un gioco 16-bit ispirato ai Pokemon e ai primi capitoli di Final Fantasy.

Servendosi dei poliedrici strumenti di sviluppo integrati nell'ultima versione di RPG Maker, il creatore di contenuti ha così preso spunto dalla lite che ha spinto gli organizzatori del Festival di Sanremo 2020 a squalificare i due artisti per reinscenare il fattaccio con una grafica da console anni '90.

Il simpatico video realizzato dallo youtuber presenta anche una fittizia schermata iniziale, un box dei dialoghi con la trascrizione del testo del brano "Sincero" modificato da Morgan per attaccare Bugo e la versione alternativa e "retrò" della melodia della canzone.

Se volete scoprire "che succede", quindi, non vi resta che ammirare il video fan made che campeggia in cima alla notizia. Agli amanti delle avventure ruolistiche "vecchia scuola" realizzate con RPG Maker, ricordiamo infine che gli autori di Stegosoft Games hanno presentato di recente Ara Fell Enhanced Edition, la nuova versione del GDR in arrivo su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi mobile a marzo.