Bugsnax annunciato per PS5, il nuovo coloratissimo gioco degli sviluppatori di Octodad

Uno dei titoli più particolari mostrati durante l'evento Future of Gaming di PlayStation è senza dubbio Bugsnax, il nuovo gioco di Young Horses, gli sviluppatori di Octodad: Dadliest Catch.

Bugsnax ci metterà nei panni di un giornalista che dovrà esplorare un'isola chiamata Snaktooth, patria di leggendarie creature mezzo-insetto e mezzo-snack, e toccherà a noi risolvere il mistero di questo delizioso luogo. "Adoriamo solo fare cose strane. È stato difficile rimanere in silenzio per tutti questi anni e sfoggiare finalmente Bugsnax ci porta gioia e sollievo (e anche terrore)", afferma Kevin Zuhn, direttore creativo di Bugsnax. "È molto più vasto e più strano di quanto avremmo mai potuto immaginare."

Phil Tibitoski, presidente e co-fondatore di Young Horses ha parlato del gioco in una intervista pubblicata su PlayStation Blog: "Il team ha lavorato sodo per integrare le nuove funzionalità di PS5 nel gioco, sono entusiasta del modo in cui abbiamo implementato il feedback dinamico del controller DualSense, che da davvero vita al nostro mondo! Le vibrazioni del pad cambiano in base al terreno sotto i piedi, i grilletti si irrigidiscono mentre faccio scattare una trappola e poi sento un piccolo cinguettio attraverso gli altoparlanti del controller proprio accanto al mio viso - è davvero fantastico".

Non solo su Playstation 5, il gioco di Young Horses arriverà anche su PS4. Non esiste ancora una data di uscita ufficiale, il lancio del titolo è programmato per Natale 2020.