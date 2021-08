Bugsnax su Steam e Mac nel 2022, altre sorprese in arrivo quest'anno

Lo stravagante Bugsnax si appresta ad arrivare su Steam e Mac nel corso del 2022. Ad annunciarlo è stata Young Horses Games, già autori di Octodad: dadliest Catch, che hanno in questo modo confermato che gli accordi di esclusività siglati con Epic Games Store per l'edizione PC del gioco verranno presto sciolti.

Attualmente non esiste ancora una precisa data di lancio di Bugsnax su Steam, tuttavia è già possibile visitare la pagina dedicata al titolo sulla piattaforma Valve ed aggiungerlo alla propria lista dei desideri.

"Se sei in cerca di un’avventura, Bugsnax è il gioco che fa per te! Parti per Snaktooth Island, la casa delle famose creaturine per metà insetti e per metà... snack: i Bugsnax! Hai accettato l’invito dell’intrepida esploratrice Elizabert Megafig ma ora lei è scomparsa, l’accampamento è stato messo a soqquadro e i suoi compagni si sono sparpagliati per tutta l’isola, soli e... affamati! Tocca a te risolvere i misteri di Snaktooth Island: cosa è successo a Lizbert? Cosa sono i Bugsnax, e da dove vengono? Ma soprattutto, perché sono così buoni?", è l'irriverente descrizione che accompagna il prodotto su Steam.

Stando alle comunicazioni ufficiali di Young Horses Games, le sorprese per i fan di Bugsnax non finiscono qui: altri grandi annunci, di cui sfortunatamente non conosciamo ancora i dettagli, sono previsti entro la fine di quest'anno. Lo scorso gennaio, gli sviluppatori avevano già anticipato di avere intenzione di espandere l'universo di Bugsnax, e non ci sentiamo quindi di escludere l'eventuale arrivo di un DLC o addirittura di un sequel. Lo studio ha inoltre rivelato di voler portare il titolo su altre piattaforme oltre a PC, PS5 e PS4, lasciando intuire che i port per Switch e Xbox possano diventare più di una semplice ipotesi.

Nell'attesa di conoscere il futuro del franchise, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Bugsnax per scoprire tutti i dettagli sulla bizzarra avventura di Young Horses.