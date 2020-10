Bugsnax esce al lancio di PS5! Il nuovo video svela il cast del platform nextgen

Dopo l'annuncio di Bugsnax per PS5 dal Future of Gaming di giugno, gli sviluppatori di Young Horses confermano che il loro frizzante platform farà parte della lineup di lancio di PlayStation 5 e comprenderà un ampio cast di doppiatori.

Gli autori della software house dell'Illinois confezionano un video per celebrare la fase Gold, e quindi la conclusione del processo di sviluppo. Il trailer fa da sfondo anche all'annuncio del cast completo di attori e personalità del settore che presteranno la loro voce ai personaggi Grumpus e ai teneri mostriciattoli Bugsnax dell'ultima IP firmata dai creatori di Octodad:

Personaggi Grumpus

Wambus Troubleham – Fred Tatasciore (Overwatch)

Wiggle Bigglebottom – Kenna Ramsey (voce in sottofondo della live band di David Foster)

Chandlo Funkbun – Yuri Lowenthal (Marvel’s Spider-Man)

Filbo Fiddlepie – Max Mittelman (Saitama in One-Punch Man)

Gramble Gigglefunny – Sam Riegel (Critical Role)

Shelda Smellywag – Debra Wilson (Star Wars Jedi: Fallen Order)

Floofty Fizzlebean – Casey Mongillo (Evangelion)

Eggabell Batternugget – Fryda Wolff (Loba in Apex Legends)

Beffica Winklesnoot – Cassandra Lee Morris (Persona 5)

Snorpy Fizzlebean – Roger Craig Smith (Sonic the Hedgehog)

Cromdo Face – Rick Zieff (Terminator 3)

Clumby Clumbernut – Barbara Goodson (Rita Repulsa)

Elizabert Megafig- Helen Sadler (Star Wars Battlefront)

Triffany Lottablog- Haviland Stillwell (Devil May Cry 5)

Creature Bugsnax

Abby Trott (Hunnabee)

Michael Schwalbe (Scoopy Banoopy)

Cristina Vee (Cheezer)

Todd Haberkorn (Shishkabug)

Jeannie Tirado (Razzby)

Julie Nathanson (Banopper)

Robbie Daymond (Buffalocust)

Courtenay Taylor (Cheepoof)

Con la conferma dell'avvenuto raggiungimento della fase Gold da parte di Young Horses, possiamo perciò fissare l'uscita di Bugsnax per il 12 novembre su PC (solo su Epic Games Store) e dal 19 novembre in esclusiva console su PlayStation 5. Qualora ve lo foste perso, eccovi un altro video gameplay di Bugsnax su PS5 mostrato, questa volta, durante lo State of Play di agosto.