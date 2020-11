Bugsnax, tra insetti e snack nella video recensione: il primo gioco PS5 gratis con PS Plus

Tra le produzioni che saranno disponibile su PlayStation 5 a partire dal Day One, troviamo anche Bugsnax, bizzarra avventura che vede protagoniste delle creature decisamente insolite.

Gli autori di Octodad hanno infatti deciso di abbandonare temporaneamente i vorticanti tentacoli del proprio celebre mollusco, per dare invece forma ai Bugsnax. Questi ultimi altro non sono che ibridi tra insetti e spuntini, rispettivamente "bug" e "snack" in lingua inglese. Gli strani esseri danno il titolo all'avventura attesa a partire dal 12 novembre su PlayStation 4 e PC (esclusiva Epic Games Store) e dal Day One della console next-gen anche su PlayStation 5.

Nel programma di coverage della line-up di lancio di PS5 avviato da Everyeye, ha ovviamente trovato spazio anche Bugsnax, analizzato in ogni suo dettaglio dal nostro Francesco Fossetti. Dopo aver condotto un viaggio tra le ambientazioni proposte da Snaktooth Island ed essersi dedicato alla cattura delle cento specie di strane creature che ne popolano gli angoli, la Redazione è pronta a proporvi, oltre alla recensione di Bugsnax, anche l'ormai tradizionale video recensione. Il filmato è disponibile direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!



In chiusura, vi ricordiamo che Bugsnax è incluso nella line-up PlayStation Plus del mese di novembre 2020 e rappresenta il primo gioco PS5 ad essere proposto gratuitamente all'utenza abbonata al servizio Sony.