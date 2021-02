Bugsnax, non solo PS5, PS4 e PC: il team vorrebbe arrivare su altre piattaforme

Alla pubblicazione del titolo, Sony ha deciso di accompagnare l'inserimento di Bugsnax nel catalogo PlayStation Plus, con la possibilità per l'utenza PlayStation 5 di riscattare il gioco sin dal Day One.

Attualmente disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC (con esclusiva Epic Games Store), la produzione potrebbe essere destinata a raggiungere anche altri lidi. A lasciarlo intuire è il team di sviluppo, intrattenutosi di recente in una sessione di AMA (Ask me Anything) su Reddit. Dalle pagine del noto forum, gli sviluppatori hanno replicato alle domande del pubblico, offrendo dichiarazioni su molteplici argomenti.

Commentando una richiesta legata ad un possibile port per Nintendo Switch, i team di Young Horses non si è fatto pregare, confermando che vorrebbe vedere Bugsnax su più hardware. Il sound designer Seth Parke, ad esempio, ha scritto: "Non abbiamo piani specifici al momento, ma ameremmo portare il gioco su altre piattaforme". Del medesimo avviso anche il programmatore Kevin Geisler: "Speriamo di portare Bugsnax su più piattaforme, ma non abbiamo ancora deciso o annunciato quali saranno".

In attesa di saperne eventualmente di più, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca recensione di Bugsnax, redatta dal nostro Francesco Fossetti in occasione del debutto del gioco al lancio di PlayStation 5.